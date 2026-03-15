Миляев рассказал о сбитии беспилотников в Тульской области

Военные ночью сбили в Тульской области два украинских беспилотника, сообщил в Max губернатор Дмитрий Миляев.
«Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — отметил он.
Глава региона уточнил, что атаки были отражены силами противовоздушной обороны (ПВО).
Также чиновник напомнил, что нельзя приближаться к упавшим на землю обломкам БПЛА, так как они могут содержать взрывчатые вещества, и брать в руки части от уже сдетонировавших летательных аппаратов, потому что они могут быть обработаны отравляющими веществами.
В результате украинской беспилотной атаки минувшей ночью произошел пожар на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка Краснодарского края, а в Волгограде БПЛА попал в многоквартирный дом.