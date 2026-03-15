Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миляев рассказал о сбитии беспилотников в Тульской области

Силы ПВО нейтрализовали в Тульской области два украинских беспилотника.

Источник: Аргументы и факты

Военные ночью сбили в Тульской области два украинских беспилотника, сообщил в Max губернатор Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — отметил он.

Глава региона уточнил, что атаки были отражены силами противовоздушной обороны (ПВО).

Также чиновник напомнил, что нельзя приближаться к упавшим на землю обломкам БПЛА, так как они могут содержать взрывчатые вещества, и брать в руки части от уже сдетонировавших летательных аппаратов, потому что они могут быть обработаны отравляющими веществами.

В результате украинской беспилотной атаки минувшей ночью произошел пожар на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка Краснодарского края, а в Волгограде БПЛА попал в многоквартирный дом.

