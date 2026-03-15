Поиски пропавшего на Столбах спецназовца продолжаются седьмые сутки

Поиски 55-летнего Виктора Потаенкова, пропавшего в нацпарке «Красноярские Столбы» 9 марта, продолжаются седьмые сутки. В отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что на сегодня в поисках задействованы 35 добровольцев, сотрудники МЧС и отряд «Азимут».
Несмотря на усилия, мужчину обнаружить пока не удалось. Волонтеры отмечают, что продолжат поиски, даже если они займут длительное время: основное правило отряда — искать, пока человек не будет найден.
Ранее в полиции сообщали, что за первые три дня поисков пешие группы прошли 467 километров троп и возможных маршрутов. К обследованию труднодоступных скал подключили профессиональных альпинистов и скалолазов.
Напомним, Виктор Потаенков, бывший сотрудник ОМОНа, пропал 9 марта. В тот день он приехал к Восточному входу «Столбов» на своей машине, где попал на камеры наблюдения. На следующий день он не встретил жену из аэропорта, после чего женщина заявила о пропаже.
По информации родственников, мужчина не планировал долгой прогулки и договаривался о встрече со знакомым. Ситуация осложняется тем, что, по данным СМИ, заявки от полиции спасателям и волонтерам некоторое время не поступали, что породило слухи о возможном прекращении активной фазы. Однако в «ЛизаАлерт» это опровергают самим фактом продолжающихся работ.
Пропажа Потаенкова вызвала широкий резонанс и напомнила историю исчезновения супругов Усольцевых, которые ушли на прогулку в тот же район почти полгода назад и до сих пор не найдены.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Виктора Потаенкова (приметы: рост 175 см, плотное телосложение, лысый, был одет в темную шапку и ярко-синюю куртку), просят звонить по телефонам: (391)233−47−35 или 102.