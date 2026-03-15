Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

Ранее в Ленинградской области на трассе в районе посёлка Сосново столкнулись рейсовый автобус Volgobus, следовавший из Санкт-Петербурга, и легковой автомобиль. От удара автобус съехал в кювет. В салоне находились 19 человек, включая одного ребёнка. Водитель легковушки и его пассажир скончались на месте от полученных травм.