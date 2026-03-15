МО РФ: Силы ПВО за ночь сбили 170 украинских БПЛА

За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в воскресенье, 15 марта, заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки фиксировались в период с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта. Отмечается, что дроны были сбиты над рядом регионов России, включая Тверскую, Брянскую, Белгородскую, Калужскую, Курскую, Смоленскую, Тульскую, Ростовскую, Волгоградскую и Саратовскую области, а также над Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом и акваторией Черного моря.
В ведомстве уточнили, что беспилотники также пытались атаковать Московский регион. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 20 дронов, летевших в сторону Москвы.
Как подчеркнули в Telegram-канале министерства, все обнаруженные цели были своевременно перехвачены и ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны.
14 марта в оборонном ведомстве РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 87 украинских БПЛА над регионами РФ.