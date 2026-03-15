Новосибирцев предупредили о мошеннической схеме с заменой домофонов

Аферисты рассказывают о якобы грядущей модернизации системы, необходимости «привязать ключи» к новой базе или внести данные жильцов «новую систему». В ходе разговора они просят собеседника продиктовать код из смс-сообщения.
Схема работает именно за счёт своей кажущейся правдоподобности. Вопросы об обслуживании домофона знакомы многим и обычно не вызывают тревоги. Однако любой разговор, в котором упоминается необходимость назвать секретный код, должен мгновенно настораживать.
Чтобы обезопасить себя и своих близких, жителям региона рекомендуют заранее сохранить в памяти телефона официальные контакты своей управляющей компании или председателя ТСЖ. Поступающую информацию о замене оборудования, установке шлагбаумов, составлении реестров ключей и других действиях, связанных с общим имуществом, следует немедленно перепроверять по известному номеру.
Сотрудники правоохранительных органов напоминают самое главное правило: никакие коды подтверждения из СМС не имеют отношения к работе домофонных систем. Передавать их посторонним лицам нельзя ни при каких обстоятельствах.
