Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовскую область ночью атаковали около 40 украинских БПЛА

Ростовская область ночью в воскресенье пережила масштабную воздушную атаку со стороны ВСУ — вражеские беспилотники атаковали сразу шесть городов и девять районов региона. Утром 15 марта губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили порядка 40 БПЛА.

Источник: Life.ru

«Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Против нас действовали порядка четырёх десятков БПЛА, отражённых в городах и районах области», — рассказал Слюсарь.

Он отметил, что воздушной атаке подверглись западная окраина Ростова-на-Дону, города Миллерово, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, а также девять районов области. По словам губернатора, силы ПВО продолжают отражать воздушную угрозу, опасность атаки в регионе сохраняется.

«Будьте осторожны!» — призвал Слюсарь жителей региона.

Ранее Life.ru писал о ЧП под Тихорецком: там упавшие обломки БПЛА вызвали пожар на нефтебазе. К счастью, пострадавших нет, но две линии электропередачи были повреждены. Специалисты приступят к восстановлению инфраструктуры после проверки района.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

