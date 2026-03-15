Житель Красноярска обокрал арендованную квартиру на четверть миллиона

Хозяин жилья в сентябре 2025 года обратился в полицию с жалобой, что его арендатор продал дорогую бытовую технику из квартиры и перестал выходить на связь. Вскоре парня нашли. Выяснилось, что два телевизора, холодильник, стиральную машину и ретро-проигрыватель он продал на сайте объявлений всего за 85 тысяч рублей. Свой поступок он объяснил просто — хотел денег.