Житель Красноярска обокрал арендованную квартиру на четверть миллиона

20-летнего жителя Красноярска осудили за крупную кражу — он решил распродать технику из квартиры, которую арендовал.
Хозяин жилья в сентябре 2025 года обратился в полицию с жалобой, что его арендатор продал дорогую бытовую технику из квартиры и перестал выходить на связь. Вскоре парня нашли. Выяснилось, что два телевизора, холодильник, стиральную машину и ретро-проигрыватель он продал на сайте объявлений всего за 85 тысяч рублей. Свой поступок он объяснил просто — хотел денег.
«КП-Красноярск» в полиции уточнили, что квартиру молодой человек снимал в течение нескольких месяцев. Сумму аренды не называют, но учитывая наличие в жилье техники на четверть миллиона, вряд ли она с текущими ценами на рынке была меньше 20 тысяч рублей.
Поэтому получается, что недобросовестный арендатор сильно ушел в минус: потратил не меньше 60 тысяч на аренду, должен будет возместить 223 тысячи рублей за технику, а заработал на своей «схеме» меньше 100 тысяч. Также суд назначил ему наказание в виде полутора лет условного срока.