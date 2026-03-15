Минобороны: за ночь средства ПВО сбили 170 дронов ВСУ над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили очередную масштабную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) минувшей ночью. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, всего в период с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта было уничтожено 170 украинских БПЛА самолетного типа.
Двадцать дронов ликвидированы на подлете к Москве, уточнили в оборонном ведомстве. Остальные цели поражены над другими регионами страны. В МО не уточнили, были ли пострадавшие или разрушения на земле в результате падения обломков.
Накануне, 14 марта, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении российскими системами ПВО 87 беспилотников ВСУ над территорией страны за 11 часов.
