Мужчина и девочка погибли при пожаре в Хабаровске

Пожар в частично расселённом двухэтажном доме на Руднева сегодня тушили 28 человек и восемь единиц техники. В одной из квартир обнаружили тела мужчины и девочки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы Хабаровска в 10:10. Пожарные подразделения незамедлительно выехали на вызов. На месте работали 28 человек и восемь единиц техники. Локализовать пламя на площади 40 квадратных метров удалось в 10:41, спустя 10 минут — ликвидировать открытое горение.
До приезда пожарных расчетов из подъезда самостоятельно вышли два человека. В квартире на втором этаже горели мебель и домашние вещи. В ходе тушения пожара в квартире обнаружены тела 41-летнего мужчины и 11-летней девочки. Психологи МЧС России оказывают помощь родственникам.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники следственных органов и дознаватели МЧС России, а также эксперты Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю.