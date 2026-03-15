ПВО за ночь сбила 170 беспилотников над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 170 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, среди сбитых дронов были аппараты, направлявшиеся в сторону Москвы. Всего на подлете к столице перехвачено 20 беспилотников.
В Минобороны отметили, что все цели были обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО. Информация о возможных разрушениях или пострадавших не уточняется. Системы противовоздушной обороны продолжают контролировать воздушное пространство и отражать атаки беспилотников.
Ранее сообщалось, что ночью в воскресенье были сбиты два украинских беспилотника в Тульской области.