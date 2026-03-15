Смертельное ДТП произошло на трассе в Ростовской области

Серьезная авария с участием иномарки и большегруза произошла на участке трассы Цимлянск — Суровикино в Ростовской области вечером 14 марта. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, 64-летний водитель «Мицубиси Аутлендер XL» (Mitsubishi Outlander XL) не выдержал безопасную скорость и наехал на припаркованный у правого края проезжей части «КамАЗ» с прицепом. Фура стояла из-за технической неисправности.
— В ДТП погибла 65-летняя пассажирка иномарки. Она скончалась на месте до прибытия скорой помощи. Водителя с травмами доставили в больницу, — сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Детали происшествия выясняют сотрудники полиции.
