Смертельное ДТП произошло на трассе в Ростовской области

На донской трассе после аварии погибла пассажирка иномарки, водитель попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Серьезная авария с участием иномарки и большегруза произошла на участке трассы Цимлянск — Суровикино в Ростовской области вечером 14 марта. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, 64-летний водитель «Мицубиси Аутлендер XL» (Mitsubishi Outlander XL) не выдержал безопасную скорость и наехал на припаркованный у правого края проезжей части «КамАЗ» с прицепом. Фура стояла из-за технической неисправности.

— В ДТП погибла 65-летняя пассажирка иномарки. Она скончалась на месте до прибытия скорой помощи. Водителя с травмами доставили в больницу, — сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Детали происшествия выясняют сотрудники полиции.

Автовладельцам напоминают: на дорогах нужно быть осторожными и внимательными. Необходимо строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

