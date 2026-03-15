В Волгоградской области беспилотник повредил многоквартирный дом

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — передает его слова администрация региона в Telegram-канале.
Уточняется, что у дома, который находится в Советском районе Волгограда, повреждено остекление. По данным губернатора, информации о пострадавших нет.
Бочаров дал указания оперативным службам уточнить данные о возможных повреждениях, заняться их устранением и подготовить пункты временного размещения к приему людей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 14 марта сообщил, что пять мирных жителей пострадали при ударах украинских БПЛА. В результате произошедшего также было повреждено здание.