Беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Волгограде

В ночь на 15 марта в Советском районе Волгограда один из беспилотников (БПЛА) попал в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
— Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В Советском районе Волгограда зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом, — говорится в сообщении.
Глава региона уточнил, что в результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, однако пострадавших нет. Он отметил, что ситуация находится под контролем, а на месте работают экстренные службы.
Бочаров также сообщил в своем Telegram-канале, что оперативным службам и муниципальным властям поручено уточнить масштаб повреждений и заняться ликвидацией последствий. Кроме того, в регионе привели в готовность пункты временного размещения на случай необходимости.
Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотников на порт Кавказ в Темрюкском районе пострадали три человека. При падении обломков дронов также повреждено техническое судно, на причальном комплексе произошло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали.