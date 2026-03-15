Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Новосибирском

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли пять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по региону.

Авария произошла 14 марта на 109-м километре автомобильной дороги Р-255.

По данным ведомства, микроавтобус Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП погибли пять пассажиров микроавтобуса.

В полиции уточнили, что двое мужчин 2006 года рождения скончались на месте происшествия. Девушка 2004 года рождения умерла в автомобиле скорой медицинской помощи.

Еще двое пострадавших — женщина 1998 года рождения и мужчина 2006 года рождения — впоследствии скончались в медицинском учреждении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В МВД Новосибирской области также сообщили, что гражданин, совершивший дорожно-транспортное происшествие, задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.