Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Новосибирском

В Новосибирской области в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли пять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по региону.
Авария произошла 14 марта на 109-м километре автомобильной дороги Р-255.
По данным ведомства, микроавтобус Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП погибли пять пассажиров микроавтобуса.
В полиции уточнили, что двое мужчин 2006 года рождения скончались на месте происшествия. Девушка 2004 года рождения умерла в автомобиле скорой медицинской помощи.
Еще двое пострадавших — женщина 1998 года рождения и мужчина 2006 года рождения — впоследствии скончались в медицинском учреждении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В МВД Новосибирской области также сообщили, что гражданин, совершивший дорожно-транспортное происшествие, задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Ранее во Владивостоке пьяный водитель без прав насмерть сбил пенсионера.