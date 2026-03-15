Мужчина под предлогом помощи обокрал девушку на вокзале в Тайшете

Как пояснила потерпевшая, когда она шла по перрону, мужчина предложил донести сумки. Пока девушка садилась в поезд, она попросила незнакомца подержать ее мобильный телефон, а после в суете не заметила, как тот исчез. Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Тулунского района. Когда телефон попал ему в руки, он незаметно положил его в карман и ушел. Гаджет планировал сдать в скупку. Заведено уголовное дело по статье «Кража».