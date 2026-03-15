Мужчина под предлогом помощи обокрал девушку на вокзале в Тайшете

В Тайшете полицейские задержали мужчину, похитившего телефон у пассажирки на вокзале под предлогом оказания помощи. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.
— В полицию обратилась девушка. Она сообщила, что неизвестный, находясь на посадочной платформе железнодорожного вокзала станции Тайшет, похитил ее телефон стоимостью более 17 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
Как пояснила потерпевшая, когда она шла по перрону, мужчина предложил донести сумки. Пока девушка садилась в поезд, она попросила незнакомца подержать ее мобильный телефон, а после в суете не заметила, как тот исчез. Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Тулунского района. Когда телефон попал ему в руки, он незаметно положил его в карман и ушел. Гаджет планировал сдать в скупку. Заведено уголовное дело по статье «Кража».