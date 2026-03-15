На Урале в пожаре погибла женщина

За сутки на Урале ликвидировали семь пожаров, четыре из которых произошли в жилом секторе. Погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Трагедия произошла в поселке Кедровое. В СНТ «Ромашка» загорелся частный дом и автомобиль. Площадь пожара составила 16 квадратных метров.
— В результате пожара погибла одна женщина. Еще одна женщина с ожогами госпитализирована в медучреждение, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Специалисты справились с пламенем за 19 минут. Причина пожара устанавливается.