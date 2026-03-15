Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале в пожаре погибла женщина

За сутки в Свердловской области вспыхнули семь пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За сутки на Урале ликвидировали семь пожаров, четыре из которых произошли в жилом секторе. Погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Трагедия произошла в поселке Кедровое. В СНТ «Ромашка» загорелся частный дом и автомобиль. Площадь пожара составила 16 квадратных метров.

— В результате пожара погибла одна женщина. Еще одна женщина с ожогами госпитализирована в медучреждение, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Специалисты справились с пламенем за 19 минут. Причина пожара устанавливается.