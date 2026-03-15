В Приморье директора школы, где издевались над школьницей, будут судить

В сентябре 2025 года в соцсетях появилась информация, что девятиклассники мучили девочку ёршиком в туалете школы во время перемены. Утверждалось, что девочку ещё и душили, и лишь вмешательство учителей, которых позвали на помощь подружки младшеклассницы, остановили издевательства. Также сообщалось, что, по словам мамы второклассницы, руководство школы пытается замолчать инцидент. Региональная прокуратура сообщала о том, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, было возбуждено уголовное дело.