В Калужской области обломки БПЛА повредили два частных дома

«В Боровском и Мосальском округах обломками БПЛА повреждено два частных дома», — написал Шапша в своем канале на платформе Max.
Он уточнил, что за вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 15 БПЛА над территориями Барятинского, Боровского, Думиничского, Жуковского, Кировского и Мосальского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.
«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших нет. Администрациями округов будет оказана необходимая помощь в ремонте», — добавил губернатор.
