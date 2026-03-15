Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калужской области обломки БПЛА повредили два частных дома

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Обломками БПЛА повреждены два частных дома в Боровском и Мосальском округах Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Источник: © РИА Новости

«В Боровском и Мосальском округах обломками БПЛА повреждено два частных дома», — написал Шапша в своем канале на платформе Max.

Он уточнил, что за вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 15 БПЛА над территориями Барятинского, Боровского, Думиничского, Жуковского, Кировского и Мосальского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших нет. Администрациями округов будет оказана необходимая помощь в ремонте», — добавил губернатор.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше