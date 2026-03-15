32 минуты продержался над Воронежской областью режим ракетной опасности 15 марта

15 марта в 1:01 в Воронежской области объявляли режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Но уже спустя 32 минуты — в 1:33 — режим отменили.
А с 2:37 до 6:17 над нашим регионом действовала опасность атаки дронов. Губернатор не сообщал о последствиях.
По данным Минобороны РФ, с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских дронов самолетного типа над территориями 14 регионов и двух морей.
Напомним, что в предыдущий раз над Воронежской областью объявляли режим атаки беспилотников 11 марта в 13:01. Он продержался до 8:05 12 марта. За это время сбили три БпЛА.
