Осторожно, секретный чат: мошенники придумали новую ловушку в Telegram

Жителям Волгограда и всей страны стоит прямо сейчас проверить настройки своего мессенджера Telegram. Полиция предупредила о новой изощренной схеме, которую запустили мошенники, чтобы воровать личные данные и деньги.
Злоумышленники научились мастерски подделывать сообщения якобы от службы поддержки популярного приложения, используя функцию «секретный чат». Вам может прийти уведомление о том, что в ваш аккаунт кто-то вошел с незнакомого устройства, и настоятельная просьба перейти по ссылке для «подтверждения личности» или «защиты данных».
Запомните главное правило: официальные уведомления от Telegram никогда не приходят в секретные чаты. Настоящие сообщения от платформы всегда появляются в обычной переписке с верифицированным аккаунтом, который помечен специальной галочкой. Если вы видите тревожное письмо в приватном режиме — это стопроцентный обман. Кликнув по такой ссылке, вы сами отдадите хакерам ключи от своей цифровой жизни, после чего восстановить доступ будет крайне сложно.
Эта схема стала продолжением череды атак на россиян. Ранее аферисты уже пытались выманить коды из СМС, рассылая фальшивые повестки из суда и представляясь сотрудниками госорганов. Теперь они сменили тактику и бьют по самому больному — страху потерять аккаунт.
В МВД подчеркнули: никакая служба поддержки не пишет пользователям первыми в скрытые диалоги с требованием срочных действий. Будьте бдительны, не переходите по подозрительным ссылкам и перепроверяйте любую информацию, которая вызывает сомнения.
Берегите свои нервы и деньги, ведь мошенники рассчитывают именно на вашу панику и невнимательность.
Ранее сообщалось, что мошенники могут генерировать голоса волгограцев.