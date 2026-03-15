Людей эвакуируют в одном из районов Севастополя из-за падения беспилотников ВСУ

Более шести украинских беспилотников сбито над Севастополем, один из БПЛА упал в районе Омеги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Как заявил Развожаев, ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ, всего было сбито более 6 беспилотников.
«В районе Омеги обнаружен сбитый БПЛА. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют. Специалисты принимают решение: либо будет произведен подрыв БПЛА на месте, либо его транспортируют для уничтожения», — говорится в сообщении губернатора.
Ранее сайт KP.RU писал, что российские силы противовоздушной обороны отразили попытку украинских военных атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов. В субботу, 14 марта, было уничтожено и подавлено 65 дронов ВСУ.