Людей эвакуируют в одном из районов Севастополя из-за падения беспилотников ВСУ

Более шести украинских беспилотников сбито над Севастополем, людей эвакуируют.

Источник: Комсомольская правда

Более шести украинских беспилотников сбито над Севастополем, один из БПЛА упал в районе Омеги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Как заявил Развожаев, ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ, всего было сбито более 6 беспилотников.

«В районе Омеги обнаружен сбитый БПЛА. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют. Специалисты принимают решение: либо будет произведен подрыв БПЛА на месте, либо его транспортируют для уничтожения», — говорится в сообщении губернатора.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские силы противовоздушной обороны отразили попытку украинских военных атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов. В субботу, 14 марта, было уничтожено и подавлено 65 дронов ВСУ.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше