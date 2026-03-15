Атака дронов на Москву стала самой масштабной с начала года

Массированный налёт беспилотников на Московский регион, который силы ПВО отражают в течение дня, стал крупнейшим с начала 2026 года.

С начала суток средства противовоздушной обороны уничтожили 65 беспилотников — все они сбиты менее чем за 12 часов. Таким образом, нынешняя атака побила рекорд предыдущих налётов.

Ранее Украина атаковала компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Накануне удары пришлись по станциям «Береговая» и «Казачья». В Минобороны России заявили, что Киев целенаправленно пытается остановить поставки газа европейским потребителям.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.