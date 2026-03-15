Ракетная опасность и БПЛА угрожали Воронежской области в ночь на 15 марта

Минувшей ночью Воронежская область оказалась под угрозой атаки БПЛА и ракетного удара, следует из оповещений губернатора Александра Гусева.
В час ночи жителей региона предупредили о ракетной опасности. Особый режим сохранялся чуть более получаса — до 1:33. Опасность атаки БПЛА действовала в области с 2:48 до 6:17 воскресенья, 15 марта.
По данным Минобороны РФ, минувшим вечером и ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Воронежской области в перечне регионов нет.
