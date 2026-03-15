Удар по школе в Иране объяснили ошибкой искусственного интеллекта

Удар по школе для девочек в Иране мог произойти из-за ошибки искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание The Independent.
По предварительным данным, военные системы могли ошибочно определить здание как военный объект. Алгоритмы анализа разведданных передали координаты цели, после чего по ней был нанесен ракетный удар.
Источники отмечают, что ошибка могла возникнуть из-за неточных или устаревших разведданных, которые использовались при определении цели. После случившегося американские военные начали расследование обстоятельств удара. Ситуация вызвала широкий резонанс и вновь подняла вопрос о рисках применения технологий искусственного интеллекта в военных операциях.
Предварительные данные также показали, что ответственность за инцидент лежит на США.
Школа для девочек в Иране подверглась удару 28 февраля. Жертвами атаки стали 175 человек — в основном это ученицы, учителя и родители. Пострадали 95 человек.