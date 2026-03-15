В Севастополе целый район эвакуируют из-за обломков украинского дрона

По словам главы города, силы ПВО и Черноморского флота отразили ночной налёт. На месте падения дрона в Омеге территория оцеплена, проводится эвакуация. В данный момент специалисты решают, подрывать ли беспилотник на месте или вывезти подальше для уничтожения.