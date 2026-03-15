Умерла еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус сити холле»

Адвокат потерпевших Людмила Айвар в воскресенье, 15 марта, сообщила о смерти Натальи Скисовой, получившей тяжелое ранение во время теракта в «Крокус Сити Холле» почти два года назад.
— Вчера скончалась еще одна потерпевшая по делу о теракте — Наталья Скисова. Последствия причинения вреда, — рассказала она.
По словам Айвар, 42-летняя женщина длительное время проходила лечение после инцидента, в ходе которого она получила серьезный вред здоровью, передает ТАСС.
Ранее гособвинитель запросила пожизненное лишение свободы для четырех исполнителей теракта Шамсидина Фаридуни*, Мухаммадсобира Файзова*, Далерджона Мирзоева* и Саидакрами Муродали Рачабализоды*. Остальных фигурантов дела попросили приговорить на срок от 19 лет.
Сами исполнители теракта принесли соболезнования потерпевшим. Однако защита требует для них более строгого наказания, чем запросил прокурор. Фигуранты дела могут услышать приговор 2 марта.
*Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.