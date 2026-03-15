Пенсионерка погибла при взрыве газа в Россоши Воронежской области

14 марта в 21:55 произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме № 107а на площади Октябрьской в Россоши Воронежской области. Об этом сообщает телеграм-канал администрации муниципалитета.
В результате взрыва погибла 84-летняя женщина. Повреждения получили восемь квартир. Причины произошедшего выясняют.
— Жителей поврежденных квартир разместили у родственников, — уточнили в администрации района.
Пожар и его последствия устраняли ПЧ-25, центр по ГО и защите от ЧС, филиалы «Газпром газораспределение Воронеж» и «Россетей», УК «Химик».