Пенсионерка погибла при взрыве газа в Россоши Воронежской области

ЧП произошло в доме на площади Октябрьской.

14 марта в 21:55 произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме № 107а на площади Октябрьской в Россоши Воронежской области. Об этом сообщает телеграм-канал администрации муниципалитета.

В результате взрыва погибла 84-летняя женщина. Повреждения получили восемь квартир. Причины произошедшего выясняют.

— Жителей поврежденных квартир разместили у родственников, — уточнили в администрации района.

Пожар и его последствия устраняли ПЧ-25, центр по ГО и защите от ЧС, филиалы «Газпром газораспределение Воронеж» и «Россетей», УК «Химик».