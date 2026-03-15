В Белгороде зафиксировали перебои в подаче тепла после ракетных обстрелов ВСУ

БЕЛГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Перебои с электричеством, водоснабжением фиксируются в Белгородской области из-за повреждений в результате ракетного обстрела ВСУ. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Ночью Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — сказано в сообщении.

В оперштабе добавили, что в результате обстрела на территории одного из объектов энергетической инфраструктуры возникло возгорание. Также были повреждены окна многоквартирного дома. На местах происшествия работают аварийные службы.