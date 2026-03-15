Девочка-подросток отравилась в фастфуде на юге Волгограда

Вечер 14 марта 2026 года на юге Волгограда закончился вызовом скорой помощи для одной из семей. Девочка-подросток попала в больницу с отравлением неизвестным веществом после визита в ресторан быстрого питания.
История началась с того, что компания девушек зашла перекусить, но отдых прервался тревожным звонком медикам. Очевидцы рассказали, что подросток передвигалась по залу шатаясь, словно под воздействием запрещенных веществ. Подруги попросили посторонних присмотреть за сумками, а сами отправились в туалет с девочкой. Там ей резко стало плохо, началась рвота.
Посетители и персонал сразу вызвали скорую, — пишет v1.ru. Медики оперативно поднялись на второй этаж, «упаковали» пациентку и увезли в больницу. Очевидцы пишут: со стороны было страшно смотреть — девочка была вся зеленая, когда ее забирали врачи.
Сотрудники ресторана подтвердили факт происшествия, но уточнили важный момент. По их словам, компания пришла в заведение уже с проблемой: подросток была в состоянии измененного сознания. Подруги привели ее, надеясь умыть и привести в чувство силами заведения, но ситуация вышла из-под контроля.
Медики скорой помощи госпитализировали девочку для обследования. Что именно стало причиной отравления — неизвестное вещество, алкоголь или что-то другое — сейчас выясняют специалисты.
