В Москве столкнулись два трамвая

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. В Москве семь человек получили травмы в результате ДТП с двумя трамваями на Волоколамском шоссе, один из них сошел с рельсов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«На дублере Волоколамского шоссе после ДТП с двумя трамваями, один из них сошел с рельсов. В результате происшествия семь человек пострадали», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что на месте ДТП находятся 20 машин скорой помощи.

На месте происшествия перекрыт проезд по трамвайным путям в сторону области и сторону центра. «Производится транспортировка пострадавших по каретам скорой помощи. Один из водителей трамваев был зажат [в кабине], он деблокирован», — добавил собеседник.

На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительные органы.