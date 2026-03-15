В Москве столкнулись два трамвая

«На дублере Волоколамского шоссе после ДТП с двумя трамваями, один из них сошел с рельсов. В результате происшествия семь человек пострадали», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что на месте ДТП находятся 20 машин скорой помощи.
На месте происшествия перекрыт проезд по трамвайным путям в сторону области и сторону центра. «Производится транспортировка пострадавших по каретам скорой помощи. Один из водителей трамваев был зажат [в кабине], он деблокирован», — добавил собеседник.
На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительные органы.