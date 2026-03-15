Два трамвая столкнулись на Волоколамском шоссе в Москве, есть пострадавшие

В Москве произошло ДТП с участием двух трамваев на Волоколамском шоссе, один из которых сошел с рельсов. Правоохранительные органы в воскресенье, 15 марта, сообщили, что в результате инцидента пострадали семь человек.
Отмечается, что авария произошла на дублере шоссе. На месте происшествия работают экстренные службы.
К месту ДТП направлено 20 машин скорой помощи для оказания помощи пострадавшим, передает ТАСС.
Ранее семь человек пострадали при столкновении микроавтобуса с мигрантами и экскурсионным автобусом с детьми в Москве. Инцидент произошел на Калужском шоссе. По предварительным данным, водителю микроавтобуса с иностранцами стало плохо за рулем.