В Воронежской области при взрыве газа погибла женщина

Восемь квартир получило повреждения в результате взрыва бытового газа в Россоши. Погибла 84-летняя женщина.
ЧП произошло 14 марта в 22:45 в доме на площади Октябрьской, 107а, сообщили в администрации города.
После утечки начался пожар, его потушила местная Ч-25, сотрудники центра по ГО и защите от ЧС, компаний «Газпром газораспределение Воронеж» и «Россети», а также обслуживающей здание УК «Химик».
«Жители поврежденных квартир размещены у родственников. Причины произошедшего устанавливаются», — добавили в мэрии.