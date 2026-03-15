Число жертв «Крокуса» выросло: умерла 42-летняя женщина

Жертвой теракта в «Крокус Сити Холле» стала еще одна пострадавшая. Наталья Скисова умерла после длительного лечения, сообщила ТАСС адвокат Людмила Айвар.
42-летняя женщина получила тяжелые ранения во время нападения террористов на концертный зал почти два года назад. Все это время она проходила курс лечения, но последствия травм оказались несовместимы с жизнью.
«Вчера скончалась еще одна потерпевшая по делу о теракте — Наталья Скисова. Последствия причинения вреда», — сообщила Айвар.
Ранее KP.RU писал, что один из раненых в теракте в покончил с собой. Известно, что мужчина страдал расстройством психики и бессонницы.
Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта 2024 года. В результате теракта погибли почти 150 человек, около 600 людей получили ранения.
12 марта столичный суд объявил приговор 19 фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». За массовое убийство людей 149 людей все четверо исполнителей и большинство их сообщников были приговорены к пожизненному заключению.