В Турции внезапно найдена мертвой популярная модель Айшегюль Эраслан

В Турции 27‑летняя телезвезда и модель Айшегюль Эраслан найдена мёртвой. Об этом сообщает издание Haberler.
Звезда популярного шоу «Мой стиль» несколько дней не выходила на связь. Родственники пришли к ней домой и обнаружили её тело в квартире. Рядом с телом была записка, в которой молодая женщина рассказала, что никому не причиняла вреда и просила позаботиться о домашних животных.
При этом близкий друг Айшегюль утверждает, что записка могла быть подделана, и подозревает посторонние действия. Полиция начала официальное расследование, чтобы выяснить причины смерти.
