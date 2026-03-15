Свыше трех часов продержался над Воронежской областью режим атаки беспилотников

Атакам ВСУ подверглись 14 субъектов РФ.

Источник: Комсомольская правда

15 марта в 6:17 в Воронежской области отменили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Таким образом, предупреждение сняли спустя 3 часа 29 минут. Опасность атаки объявляли в 2:48.

Кроме того, минувшей ночью над нашим регионом объявляли ракетную опасность — с 1:01 до 1:33.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских дронов самолетного типа над территориями 14 регионов и двух морей. Воронежской области нет в их числе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше