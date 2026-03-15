В Перми 2-летняя девочка погибла после обрушения на нее ледяной глыбы

Трагедия случилась 13 марта на территории садового участка в Орджоникидзевском районе. В момент происшествия девочка была на улице вместе с отцом. Внезапно с крыши дома на ребёнка упала снежно-ледяная масса. Пострадавшую срочно госпитализировали, но врачи не смогли её спасти.