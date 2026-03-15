В Перми 2-летняя девочка погибла после обрушения на нее ледяной глыбы

В Перми двухлетняя девочка погибла после того, как с крыши частного дома на неё обрушилась снежно-ледяная глыба. Об этом информирует СУ СК России по Пермскому краю.
Трагедия случилась 13 марта на территории садового участка в Орджоникидзевском районе. В момент происшествия девочка была на улице вместе с отцом. Внезапно с крыши дома на ребёнка упала снежно-ледяная масса. Пострадавшую срочно госпитализировали, но врачи не смогли её спасти.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые провели осмотр и зафиксировали все детали. Назначена судебно-медицинская экспертиза, а свидетелей допросили. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ, часть 1. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
