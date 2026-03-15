Меняйло вступился за боксёра, защитившего женщин от психа с ножом на поминках

Инцидент произошёл в среду во Владикавказе. По данным МВД, местный житель с ножом напал на организаторов поминального обеда. Мужчина требовал еду и алкоголь, ударил одну из сотрудниц, а затем вернулся с оружием. На крики откликнулся детский тренер по боксу Давид Беликов. Когда агрессор двинулся на него, спортсмен применил силу, вследствие чего нападавший закономерно попал в больницу, хотя и отказался от госпитализации после осмотра.