Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Москве увеличилось до 13

Число пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Москве увеличилось до 13 человек. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщили в правоохранительных органах.
— В настоящее время госпитализированы 13 человек, 11 из них находятся в тяжелом состоянии, — передает сообщение правоохранителей ТАСС.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на Волоколамском шоссе. Один из трамваев сошел с рельсов. Изначально правоохранительные органы сообщали о семи пострадавших. К месту ДТП было направлено 20 машин скорой помощи.