Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Москве увеличилось до 13

Число пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Москве увеличилось до 13 человек. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщили в правоохранительных органах.

Число пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Москве увеличилось до 13 человек. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщили в правоохранительных органах.

— В настоящее время госпитализированы 13 человек, 11 из них находятся в тяжелом состоянии, — передает сообщение правоохранителей ТАСС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Волоколамском шоссе. Один из трамваев сошел с рельсов. Изначально правоохранительные органы сообщали о семи пострадавших. К месту ДТП было направлено 20 машин скорой помощи.