Смертельный обгон: появилось видео жуткого ДТП с 5 погибшими у Новосибирска

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло ДТП, унесшее жизни пятерых человек. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Man.

Источник: Аргументы и факты

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло ДТП, унесшее жизни пятерых человек. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Man.

В результате ДТП погибли 5 человек.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 14 марта в Болотнинском районе Новосибирской области на автодороге Р-255. По предварительным данным полиции, столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и грузовой автомобиль Man.

Изначально в региональном управлении МВД сообщали о трех погибших и двух госпитализированных. После ДТП на место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, началась проверка обстоятельств аварии.

Позднее в полиции уточнили, что число погибших увеличилось до пяти.

После кровавого ДТП в Новосибирской области возбудили уголовное дело.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, микроавтобус Mercedes-Benz Vito, за рулем которого находился 43-летний водитель, двигался из Новосибирска в сторону Кемерово. В салоне находились пять пассажиров.

«В районе 109-го км. в ходе совершения маневра-обгона автомобиля, двигавшегося в попутном направлении, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем “Ман”, двигавшегося во встречном направлении», — сообщили в ведомстве.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В региональном главке МВД сообщили, что водитель микроавтобуса был задержан.

Прокуратура Новосибирской области заявила, что контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Жертвы и последствия аварии.

По информации полиции, все погибшие были пассажирами микроавтобуса. Двое мужчин 2006 года рождения скончались на месте аварии. Женщина 2004 года рождения умерла в автомобиле скорой помощи. Еще двое — женщина 1998 года рождения и мужчина 2006 года рождения — позднее скончались в медицинском учреждении.

В сети также появились кадры момента столкновения, который был зафиксирован видеорегистратором.

Пользователи в Сети сообщали, что из-за аварии на участке дороги на границе областей образовалась пробка протяженностью около 15 километров. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.