Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о ночной атаке на окрестности университета в Волгограде

В ночь с субботы на воскресенье в Советском районе Волгограда зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом.

В ночь с субботы на воскресенье в Советском районе Волгограда зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом.

Это 23-этажное здание в ЖК «Университетский» на улице им. Владимира Петровского. Построено в 2024 году. Рядом находится Волгоградский госуниверситет.

Взрыв слышали и в других районах города. В результате налета выбиты стекла в отдельных квартирах. Пострадавших нет.

По данным пресс-службы администрации Волгограда, после завершения работы оперативных служб муниципалитет приступил к поквартирному обследованию многоэтажки. Предстоит замерить оконные проемы и вставить стекла.

Сотрудники управляющей компании на первое время затянули окна, чтобы сохранить тепло в помещениях.

Также сотрудники муниципалитета выяснят, кому положена материальная помощь, если было повреждено имущество.

Пункт временного размещения разворачивали ночью в школе № 55. Но сейчас в ПВР никого нет.

