Что известно о ночной атаке на окрестности университета в Волгограде

В ночь с субботы на воскресенье в Советском районе Волгограда зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом.
Это 23-этажное здание в ЖК «Университетский» на улице им. Владимира Петровского. Построено в 2024 году. Рядом находится Волгоградский госуниверситет.
Взрыв слышали и в других районах города. В результате налета выбиты стекла в отдельных квартирах. Пострадавших нет.
По данным пресс-службы администрации Волгограда, после завершения работы оперативных служб муниципалитет приступил к поквартирному обследованию многоэтажки. Предстоит замерить оконные проемы и вставить стекла.
Сотрудники управляющей компании на первое время затянули окна, чтобы сохранить тепло в помещениях.
Также сотрудники муниципалитета выяснят, кому положена материальная помощь, если было повреждено имущество.
Пункт временного размещения разворачивали ночью в школе № 55. Но сейчас в ПВР никого нет.