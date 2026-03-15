На трассе Р-257 «Енисей» ограничили движение из-за непогоды

На федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Балахтинско-Новоселовском округе ввели временное ограничение движения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Мера коснулась участка с 82 по 166 км. Проезд закрыт для грузового и пассажирского транспорта. В ведомстве уточнили, что ограничение введено превентивно — из-за ухудшения дорожных и погодных условий.
По данным синоптиков, 15 марта в центральных и южных районах края ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с, метель и гололедица на дорогах.