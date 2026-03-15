За сутки 14 марта в Ростовской области потушили 11 техногенных пожаров

За сутки 14 марта 2026 года в Ростовской области зафиксировали техногенные и природные пожары, а также случаи ДТП. Статистику опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, произошло 11 техногенных пожаров и еще 11 возгораний сухой растительности. Также спасатели выезжали на места семи дорожных аварий.
Всего от МЧС за сутки задействовали 356 человек и 89 единиц техники.
Сегодня, 15 марта, должны провести 62 плановых выжигания сухой растительности в 14 муниципалитетах региона.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.