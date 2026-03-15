Opel и Changan столкнулись в Волжском районе Самары

Один человек пострадал после ДТП с иномарками на Центральной магистрали.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Один человек пострадал в результате ДТП, которое произошло в субботу, 14 марта, в Самаре. В Волжском районе столкнулись иномарки. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 18:15. 58-летний водитель Opel Spectra ехал по 1 километру магистрали Центральная в сторону поселка Петра Дубрава. Он не уступил дорогу Changan, за рулем которого был 30-летний мужчина. Автомобили столкнулись, от удара китайскую иномарку отбросило в металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадал водитель Opel. Его доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.