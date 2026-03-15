Стали известны подробности взрыва газа в Воронежской области

Информацию о ЧП в райцентре Россошь, где поздно вечером 14 марта погибла 84-летняя пенсионерка, уточнили в пресс-службе правительства Воронежской области.
В результате взрыва бытового газа в многоэтажке на улице Октябрьской выбило окна в восьми квартирах, нарушено деревянное перекрытие между первым и вторым этажом.
Пожар был оперативно потушен.
Жильцам предложили временно разместиться в гостинице «Россошь», но туда никто не обратился, люди предпочли отправиться к родственникам.
Администрация района проводит обследование дома с привлечением профильной организации, по его итогам будут определены дальнейшие действия.