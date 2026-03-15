В Башкирии спасатели помогли застрявшему в лесу после рыбалки мужчине

В Башкирии спасатели помогли жителю села Петровское, который отправился на рыбалку и не вернулся домой. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС республики.
По предоставленным данным, мужчина уехал на снегоходе на Юмагузинское водохранилище, однако вечером к назначенному времени не вернулся. О пропаже рыбака сообщила его падчерица, отметив, что дорога к водохранилищу проходит через лес, где легко застрять или потеряться.
Сотрудники ведомства быстро обнаружили мужчину. Оказалось, что он действительно застрял в снегу, который к вечеру подтаял под лучами солнца. Спасатели помогли рыбаку выбраться и сопроводили его до машины.
