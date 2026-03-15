Автомобиль покатился назад и насмерть задавил пятилетнего ребенка в Петербурге

Маленький ребенок погиб под колесами пустой машины в Усть-Славянке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Смертельная авария произошла днем 14 марта в Невском районе. Во дворе дома № 8 на Славянской улице 31-летний водитель припарковал «Омоду» и не зафиксировал машину. Автомобиль самопроизвольно покатился назад и сбил пятилетнего ребенка.
— Малыша с тяжелейшими травмами увезли в больницу. Спасти его не удалось — ребенок скончался, — рассказали в полиции.
Против водителя возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Мужчине грозит до семи лет колонии.
