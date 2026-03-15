Автомобиль покатился назад и насмерть задавил пятилетнего ребенка в Петербурге

Водитель не зафиксировал машину, когда парковался.

Источник: Комсомольская правда

Маленький ребенок погиб под колесами пустой машины в Усть-Славянке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Смертельная авария произошла днем 14 марта в Невском районе. Во дворе дома № 8 на Славянской улице 31-летний водитель припарковал «Омоду» и не зафиксировал машину. Автомобиль самопроизвольно покатился назад и сбил пятилетнего ребенка.

— Малыша с тяжелейшими травмами увезли в больницу. Спасти его не удалось — ребенок скончался, — рассказали в полиции.

Против водителя возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Мужчине грозит до семи лет колонии.

Ранее «КП-Петербург» писала, что уголовное дело возбудили после смертельной аварии под Гатчиной. Мужчина вылетел на встречку и врезался в другой автомобиль.