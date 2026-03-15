7-летняя девочка пострадала в ДТП в Ставропольском районе

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в субботу, 14 марта, в Ставропольском районе. Там столкнулись иномарка и отечественная легковушка, пострадали два человека, в том числе ребенок. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.
Авария произошла 14:53 в поселке Узюково. 62-летний водитель «Лада Калина» ехал по улице Полевая в сторону улицы Молодежной. На перекрестке 16 км автодороги «Димитровград-Узюково-Тольятти» он не уступил дорогу Omoda C5. Иномарка ехала в сторону поселка Рассвет, за рулем был 36-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали два человека.
«45-летней пассажирке Omoda назначено амбулаторное лечение. В момент ДТП в кроссовере также находилась 7-летняя девочка, ей оказана разовая медицинская помощь», — пояснили в ГУ МВД по Самарской области.