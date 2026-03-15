Вашингтон
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

7-летняя девочка пострадала в ДТП в Ставропольском районе

Omoda и «Лада Калина» столкнулись в поселке Узюково.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в субботу, 14 марта, в Ставропольском районе. Там столкнулись иномарка и отечественная легковушка, пострадали два человека, в том числе ребенок. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария произошла 14:53 в поселке Узюково. 62-летний водитель «Лада Калина» ехал по улице Полевая в сторону улицы Молодежной. На перекрестке 16 км автодороги «Димитровград-Узюково-Тольятти» он не уступил дорогу Omoda C5. Иномарка ехала в сторону поселка Рассвет, за рулем был 36-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали два человека.

«45-летней пассажирке Omoda назначено амбулаторное лечение. В момент ДТП в кроссовере также находилась 7-летняя девочка, ей оказана разовая медицинская помощь», — пояснили в ГУ МВД по Самарской области.