Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбудили после взрыва газа в Россоши Воронежской области

На месте ЧП работают следователи и криминалисты СК России.

Источник: Комсомольская правда

Как известно, поздним вечером 14 марта в городе Россошь в одной из квартир в многоквартирном жилом доме на площади Октябрьская произошел взрыв, в результате которого погибла 84-летняя женщина.

Россошанский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи и криминалисты СК РФ осматривают место происшествия с привлечением специалистов и экспертов, а также совершают другие следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.