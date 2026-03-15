Уголовное дело возбудили после взрыва газа в Россоши Воронежской области

Как известно, поздним вечером 14 марта в городе Россошь в одной из квартир в многоквартирном жилом доме на площади Октябрьская произошел взрыв, в результате которого погибла 84-летняя женщина.
Россошанский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следователи и криминалисты СК РФ осматривают место происшествия с привлечением специалистов и экспертов, а также совершают другие следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.