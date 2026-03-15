На нефтебазе у Тихорецка ликвидировали два очага возгорания

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил о возгорании на нефтебазе в пригороде Тихорецка из-за падения обломков БПЛА. Предварительно, пострадавших нет.
«В пригороде Тихорецка на нефтебазе к 09.00 ликвидировали два из трех очагов возгорания», — говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что в тушении задействованы 20 расчетов, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
