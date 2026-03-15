В Омском районе полыхала жилая двухэтажка

Огню не позволили перекинуться на соседние постройки.

Источник: Комсомольская правда

В 10:09 14 марта в деревне Зеленое поле вспыхнул двухэтажный жилой дом. Прибывшие на место спасатели зафиксировали угрозу перехода огня на ближайшие хозяйственные постройки. Деталями ЧП поделились в ГУ МЧС России по Омской области.

Стихия бушевала на площади 240 квадратных метров. На месте происшествия работали 31 сотрудник министерства чрезвычайных ситуаций. Специалистам пришлось задействовать 7 единиц специальной техники. Перехода огня не соседние объекты удалось избежать.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

«Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировали в 11:15», — уточнили спасатели.

В настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания в Омском районе.

Ранее мы рассказали, что на ферме в Марьяновском районе в огне погибли более 40 животных.

