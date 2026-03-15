В Омском районе полыхала жилая двухэтажка

В 10:09 14 марта в деревне Зеленое поле вспыхнул двухэтажный жилой дом. Прибывшие на место спасатели зафиксировали угрозу перехода огня на ближайшие хозяйственные постройки. Деталями ЧП поделились в ГУ МЧС России по Омской области.
Стихия бушевала на площади 240 квадратных метров. На месте происшествия работали 31 сотрудник министерства чрезвычайных ситуаций. Специалистам пришлось задействовать 7 единиц специальной техники. Перехода огня не соседние объекты удалось избежать.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области.
«Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировали в 11:15», — уточнили спасатели.
В настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания в Омском районе.
Ранее мы рассказали, что на ферме в Марьяновском районе в огне погибли более 40 животных.
Опубликованы свидетельства очевидцев о пожаре на 22-ом этаже на улице Взлетной.
С января-2026 в регионе из-за непотушенных сигарет уже произошло 14 пожаров.